Vom 16. – 19. Juni in Gifhorn

Vom 16. – 19. Juni in Gifhorn Gifhorner Schützen läuten mit dem Ausmarsch das Schützenfest ein

Ausmarsch am Pfingstsonntag zu früher Stunde: Das Bürgerschützenkorps beim Vorbeimarsch am Uniformierten Schützenkorps.

Gifhorn. Gifhorns fünfte Jahreszeit ist in Sicht. Mit dem Ausmarsch am Sonntagmorgen läuten BSK und USK das Schützenfest ein. Beginn ist am 16. Juni.