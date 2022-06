Westerbecker Ortsrat will Verkehrsberuhigung durchsetzen

Der Westerbecker Ortsrat und der Gemeinderat Sassenburg setzen sich an der Ortsausfahrt Richtung Grußendorf und auch Richtung B188 für eine Fahrbahnverschwenkung ein. Damit soll das zum Teil hohe Tempo der Autofahrer gedrosselt werden.

Westerbeck. LKW donnern mit Tempo 70 in Ort, Autofahrer preschen hinaus. Auf der L289 in Westerbeck hält sich nicht jeder an Tempo 50. Das soll sich ändern.