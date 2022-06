Grell, schrill und mit der Mode von damals: Die Teilnehmer am Schlagermuuv in Weyhausen. Von mehreren Wagen dröhnten Schlager von 1970 bis heute.

Weyhausen. Immer wieder wird an die Gründungszeit der Samtgemeinde vor 50 Jahren erinnert - in der Kleidung und auch in der Musik, etwa beim Schlagermuuv.