Wasbüttel. Eine Ribbesbüttelerin entdeckt am Dienstag am Kanal einen blauen Wellensittich. Im Tierschutzzentrum wartet der Vogel jetzt auf seinen Besitzer.

Diesen blauen Wellensittich hat eine Ribbesbüttelerin am 5. Juli 2022 am Kanal in Wasbüttel gefunden. Seitdem wartet er im Tierheim auf seinen Besitzer.

Wellensittich entflogen In Wasbüttel gefunden: Wem gehört dieser Wellensittich?

Wem gehört dieser blaue Wellensittich? Mit Aushängen sucht Gundula Urbanke schon nach dem Besitzer eines Vogels, den sie am Dienstag, 5. Juli, in Wasbüttel auf einem Feldweg beim Spazierengehen am Kanal nahe des Neubaugebietes Heidkamp entdeckt hat. Von Scheu keine Spur. Der putzmuntere, handzahme Wellensittich ließ sich gleich auf die Hand nehmen.

Gegen 12 Uhr hatte die Ribbesbüttelerin den Vogel gefunden, wie sie unserer Zeitung erzählt. In der Hoffnung, Glück zu haben und zufällig den Besitzer zu erwischen, aber auch, um Hilfe für den Transport des Wellensittichs zu erbitten, klingelte sie an verschiedenen Wohnhäusern. Die Bewohner wussten zwar nicht, wem der Vogel gehören könnte, konnten aber mit einem Schuhkarton aushelfen. Darin fuhr die Ribbesbüttelerin den Wellensittich mit nach Hause, wo sie ihn fütterte und Trinken gab. Direkt im Anschluss ging es zum Tierschutzzentrum, in dessen Nähe sie mit ihrem Mann wohnt.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dort hat sie das Tier abgegeben. „Er ist in einem top Zustand“, bestätigt dort eine Mitarbeiterin. Bisher habe sich noch keiner gemeldet, um ihn abzuholen. Erfolgreich waren die Aushänge an den Bushaltestellen also offenbar nicht. Ist der Vogel ausgebüchst oder ausgesetzt worden? Urbanke hofft jedenfalls, dass durch den Zeitungsartikel noch mehr Menschen aufmerksam werden.

Wer seinen Wellensittich vermisst, meldet sich bitte unter 05374 4434.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de