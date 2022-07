Vom 4. bis 9. Juli hatte das Schülersprecher-Trio des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen eine Nachhaltigkeitswoche organisiert und 50 Teilnehmer mobilisiert. Am Donnerstag stand das Thema Kochen und Ernährung auf dem Programm. Dazu wurden in den großen Pausen unter anderem vegane Brownies verkauft von Sonja Schilling (von links), Sophia Rahn, Sean Paul Heller, Dania Arshad und Caroline Artelt.