Während der Sommerferien Vollsperrung der Wolfsburger Straße in Gifhorn

Die Stadt Gifhorn nutzt die Sommerferienzeit für die lange geplante Asphaltdeckenerneuerung der Wolfsburger Straße. Vom 14. Juli bis 24. August wird die Straße dafür von der Einmündung Eyßelkamp bis zur Einmündung Calberlaher Damm voll gesperrt.

Die Einmündungen Isenbütteler Weg, Carl-Goerdeler-Ring und Hermann-Ehlers-Ring müssen in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt werden. Die weiträumigen Umleitungen erfolgen nördlich über die K114, B188, B4 und die Braunschweiger Straße und südlich über die Braunschweiger Straße durch Isenbüttel und die K114. Der Isenbütteler Weg und der Carl-Goerdeler-Ring sind von Norden her erreichbar.

Für die Anlieger des Hermann-Ehlers-Rings werden Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten über den III. Koppelweg und Spiekerooger Straße erfolgen. Der Fuß- und Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen und kann weiter befahren werden. Die Zufahrten zu den Ladengeschäften an der Wolfsburger Straße, den Kleingärten und zum Autohaus Kühl sind während der Baumaßnahmen passierbar.

Um die Bauzeit zu minimieren, wurde sich für die Variante der Vollsperrung entschieden. Diese Variante habe sich erfahrungsgemäß aber als sehr verlässlich und somit schneller herausgestellt. Nach der Vollsperrung muss noch bis Mitte September mit Verkehrseinschränkungen durch die Restarbeiten gerechnet werden.

Im Vorfeld hatten in der Wolfsburger Straße bereits im April die Bauarbeiten für die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen begonnen. Außerdem wurden in den Bereichen, in denen Querungshilfen errichtet werden, die Fahrbahn aufgeweitet. Die Einmündung des Isenbütteler Weges wurde zudem eingeengt und die Gossen wurden saniert. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro.

