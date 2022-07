Polizei schnappt Ladendiebe in Gifhorn

Die Polizei hat nach erfolgreicher Fahndung am Samstag vier Ladendiebe in Gifhorn geschnappt. Sie hatten Tabakwaren und Elektrogeräte in einem großen Verbrauchermarkt an der Braunschweiger Straße in Gifhorn gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Ladendetektiv ein Quartett im Geschäft beobachtet, das sich sehr auffällig verhielt. Nachdem sich die Personen trennten, konnte er zwei von ihnen beobachten, wie sie sie Tabakwaren und Elektrogeräte im Wert von über 100 Euro in einem mitgeführten Rucksack verstauten. Doch bevor der Mitarbeiter die beiden Männer nach der Kasse ansprechen konnte, flüchteten sie. Die verständigte Polizei Gifhorn nahm sofort die Fahndung auf und suchte nach den Flüchtigen.

Polizei fasst das Quartett, 21-Jähriger hatte gesamtes Diebesgut

Schon nach kurzer Zeit meldete eine Funkstreifenwagenbesatzung Fahndungserfolg. Auf der Bergstraße konnten alle vier Personen aufgegriffen werden. Bei einem 21-jährigen Osteuropäer fand die Polizei das gesamte Diebesgut. Die vier Personen erhielten ein Hausverbot für alle Filialen des Verbrauchermarktes und müssen sich wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl künftig gerichtlich verantworten, teilt die Polizei abschließend mit.

red

