Gifhorn. Auf der Hamburger Straße hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-Jähriger konnte einem anderen Autofahrer nicht mehr ausweichen.

Die Gifhorner Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße in Gifhorn, bei dem Alkohol bei einem Fahrer im Spiel war. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Unfall in Gifhorn – Polizei bemerkt Alkoholgeruch bei Fahrer

Auf der Hamburger Straße in Gifhorn hat es am Dienstagabend gekracht: Zwei Autos kollidierten. Wie Gifhorns Polizei mitteilt, blieben allerdings beide Fahrer bei dem Unfall unverletzt.

Demnach fuhr ein 21-Jähriger hinter einem 30-Jährigen auf der Hamburger Straße in Richtung Norden. In Höhe der Einfahrt zum dortigen Einkaufszentrum setzte der vordere Wagen unvermittelt zum Wenden an. „Der 21-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Unfall kam“, berichtet die Polizei.

Gifhorns Polizei bemerkt Alkoholgeruch bei 30-Jährigem

Bei dem 30-Jährigen stellte die Polizei während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem fest. Eine Messung ergab einen Wert von 1,12 Promille – im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Gifhorner ist nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

red

