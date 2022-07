Attacke auf städtischen Betrieb Cyberangriff: Hacker legen EDV des ASG in Gifhorn lahm

Der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb der Stadt Gifhorn (ASG) ist am Dienstagmorgen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Laut Stadtverwaltung wurde der Angriff gegen 5 Uhr vom IT-Support des ASG entdeckt, der in der Nacht Systemarbeiten durchführte. So konnten umgehend erste Maßnahmen ergriffen werden.

Weil von der Hackerattacke die EDV betroffen ist, sind die Beschäftigten des ASG aktuell nicht per E-Mail erreichbar, sondern nur telefonisch. Der ASG wirbt deshalb um Verständnis, dass die Beschäftigten derzeit nur bedingt auskunftsfähig sind. Notfälle wie Beeinträchtigungen des Kanalnetzes können unverändert, aber eben nur telefonisch gemeldet werden.

Kläranlage ist nicht betroffen

Glück im Unglück: Der Betrieb der Kläranlage wurde durch den Cyber-Angriff nicht gestört, so die Stadt. „Die Kläranlage verfügt über ein eigenes, sehr stabiles Netz und ist dadurch wenig anfällig“, erklärt Betriebsleiter Peter Futterschneider. Auch der Betriebshof ist mit seinen Kehrmaschinen, Spül- und Saugwagen und anderen Fahrzeugen nach wie vor einsatzfähig.

Stadt holt sich Hilfe von Dienstleister mit IT-Experten für Cyberangriffe

Schon am frühen Dienstagmorgen hat sich unter Federführung der Ersten Stadträtin Kerstin Meyer ein Krisenstab gebildet. Die städtische IT und der ASG arbeiten nun gemeinsam mit IT-Experten eines auf Cyberangriffe spezialisierten Dienstleisters zusammen, um die Probleme zu beheben. „In einem ersten Schritt haben wir die Lage analysiert, um festzustellen, ob es sich eventuell nur um einen fingierten Angriff handeln könnte. Leider hat sich der Cyberangriff aber als solcher bestätigt“, wird Erste Stadträtin Kerstin Meyer zitiert. Jetzt ist Geduld gefragt. „Wir befinden uns immer noch in der Phase der Analysen und haben somit noch keine abschließenden Erkenntnisse.“ Für Ende der Woche sei ein Pressetermin geplant.

