Unfall verursacht: Gifhorns Polizei sucht nach weißem Pick-up

Gifhorns Polizei hofft auf Hinweise zu einem weißen Pick-up, der am Donnerstag in Neubokel einen Unfall verursachte. (Symbolbild)

Neubokel. In Neubokel fuhr der Wagen am Donnerstag sehr dicht an zwei Fahrradfahrern vorbei. Eine Frau stürzte. Das ist zum Unfall bekannt.