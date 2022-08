Brigitte Stratmann aus Bad-Neuenahr erlebte die Flutkatastrophe am eigenen Leib. Am 14. Juli 2021 setzten die Wassermassen den kompletten Keller unter Wasser und erreichten auch das Erdgeschoss. Dabei verlor sie ihren Ehemann. Die Flut hinterließ Zerstörung und jede Menge Schlamm. Am Samstag wird sie in Dalldorf im Kreis Gifhorn beim Sommerfest der Dalldorf Classic über ihr Schicksal sprechen.