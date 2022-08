Frau fährt frontal gegen Baum – schwerer Unfall im Kreis Gifhorn

(Archivbild) Ein Rettungshubschrauber rückte an. Zwischen Bokensdorf und Grußendorf gab es einen schweren Unfall. Eine Frau prallte frontal gegen einen Baum.

Bei einem gescheiterten Überholmanöver hat sich eine 81-jährige Frau auf der Kreisstraße zwischen Bokensdorf und Grußendorf am Samstagmittag schwer verletzt. Gegen 13.30 Uhr war sie in Richtung in Richtung Grußendorf unterwegs.

Dabei wollte sie einen vor ihr fahrenden VW Amarok überholen. Als sie schon auf Höhe des Geländewagens war, stellte sie fest, dass ihr ein Fahrzeug entgegenkommt. Sie brach den Überholvorgang ab und wollte hinter dem Amarok einscheren. Doch dabei touchierte sie das Heck des Geländewagens, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

40 Einsatzkräfte rücken zur Unfallstelle in Grußendorf an

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grußendorf, Bokensdorf und Weyhausen waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. „Entgegen ersten Meldungen, dass die Frau in dem Fahrzeug eingeklemmt sei, hatten Ersthelfer die Frau bereits aus dem Fahrzeug befreit“, so Alexander Hagenbach, stellvertretender Ortsbrandmeister von Grußendorf und Einsatzleiter.

Der gemeldet Qualm stellte sich als verdampfendes Kühlwasser heraus. Dennoch wurde der Brandschutz sichergestellt. Um die schwer verletzt Frau kümmerten sich die Teams zweier Rettungswagen sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 30 aus Wolfenbüttel.

Polo wird bei Unfall völlig zerstört

Die 81-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Gifhorn. Der Fahrer des VW Amarok kam mit dem Schrecken davon. Die Kreisstraße zwischen Bokensdorf und Grußendorf war während der Rettungsarbeiten für eine knappe Stunde voll gesperrt, den Schaden an dem völlig zerstörten Polo sowie dem Amarok gibt die Polizei mit 13.000 Euro an. red

