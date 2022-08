Gifhorns Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Gifhorn. Mitten in der Gifhorner Fußgängerzone ist am Montagabend eine Frau von hinten begrapscht worden.

In Gifhorns Fußgängerzone ist am Montagabend eine junge Frau von einem Unbekannten angegangen worden. Die Polizei ermittelt – und bittet Zeugen, sich zu melden. (Archivbild)

In der Gifhorner Fußgängerzone ist am Montagabend eine junge Frau gegen ihren Willen von einem Unbekannten angefasst worden. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt wegen sexueller Belästigung.

Die Frau ging demnach gegen 21.40 Uhr durch die Fußgängerzone. Plötzlich trat eine Person von hinten an die Frau und fasst ihr an beide Brüste sowie anschließend an das Gesäß. „Aus Angst drehte sich die junge Frau nicht um, sondern eilte davon“, erklärt die Polizei. „Die unbekannte Person verfolgte sie nicht weiter.“ Die Tat geschah auf Höhe der Buchhandlung Dänzer.

Gifhorns Polizei bittet um Zeugenhinweise: helle Haut und intensiver Geruch

Von der Person sah die Frau nur die Hände – diese hatten eine helle Haut. Auffällig sei der intensive Geruch eines Deos oder Parfüms gewesen, der von der unbekannten Person ausging. Zeugen und Hinweisgeber hierzu wenden sich unter (05371) 9800 an die Polizei Gifhorn.

Bei Gifhorn: Lastwagen bleibt an Brücke hängen – Zeugen gesucht

Ein Sattelschlepper ist am vergangenen Dienstagabend die Bundesstraße 188 von der sogenannten Christinenstiftkreuzung in Richtung Hannover gefahren. Gegen 23 Uhr wollte er unter der Brücke des Ährenwegs hindurchfahren, stieß dabei jedoch gegen diese. Es entstand laut Gifhorns Polizei eine Beschädigung an der Brücke. Nach ersten Ermittlungen war der Aufbau des Fahrzeugs zu hoch.

Zeugen bemerkten, dass der bislang unbekannte Fahrer einige Meter weiter hielt, aus dem Führerhaus stieg und telefonierte. Anschließend setzte er die Fahrt jedoch unerlaubterweise fort. Hinweise an die Polizei: (05371) 9800.

