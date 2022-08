Anja Schmidt wird in der DRK-Kita Rötgesbüttel von Kollegen und Weggefährten verabschiedet.

Rötgesbüttel. Die ehemalige Leiterin Anja Schmidt wird von der DRK-Kita in Rötgesbüttel verabschiedet. Schmidt wechselt in die neu errichtete Kita in Weyhausen.