Polizei fasst zweifachen Fahrraddieb in Schwülper

Schwülper. Im Kreis Gifhorn fand die Polizei am Freitag vor zwei Wochen einen Fahrraddieb. Der Mann gestand zwei Fahrräder gestohlen zu haben.

Die Polizei fasste am Freitag, den 23. August, einen Fahrraddieb in Schwülper im Kreis Gifhorn. Nach einer Meldung der Polizei stahl der 21-jährige Täter am 8. August das Fahrrad eines Schwülpers. Der Fahrradfahrer hatte sein Rad auf dem Hof vor seiner Haustür abgestellt. Etwa 20 Minuten später war sein Rad verschwunden. Stattdessen stand ein ihm unbekanntes, fahruntüchtiges Fahrrad da.

Etwa zwei Wochen später entdeckte der Bestohlene sein Fahrrad auf einem Feldweg nahe Groß Schwülper wieder. Er sprach den Fahrer an, der sich daraufhin zügig vom Ort entfernte. Die informierte Polizei konnte den Täter wenig später ohne das Rad in der Nähe finden. Das Fahrrad hatte er inzwischen abgestellt.

In der anschließenden Vernehmung durch Beamte der Polizei Meine gab der 21-Jährige zu, sowohl das abgestellte, fahruntaugliche Fahrrad, als auch das Fahrrad am 08. August gestohlen zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

