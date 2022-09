Familientag im Autohaus Kühl Automeilenfest in Gifhorn mit Mal-Weltrekordversuch

Zum Familientag des Gifhorner Autohauses Kühl findet am Samstag, 24. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, findet auch ein Weltrekordversuchs unter Aufsicht der Rekord-Institut für Deutschland GmbH (RID) statt. Dabei soll der bestehende Weltrekord von 3.166 ausgemalten Malvorlagen gebrochen werden. Die Vorgabe des RID laute, dass 3.188 Ausmalbilder aneinandergereiht präsentiert werden müssen, teilt das Autohaus in einer Pressemitteilung mit.

Im Rahmen des Weltrekordversuches werden unter den Teilnehmern diverse Preise verlost, wie unter anderem ein Neuwagen für ein Jahr. Ausmalbilder und Buntstifte können in dem Autohaus in der Wolfsburger Straße 3 abgeholt werden. Die ausgemalten Bilder inklusive Teilnahmezettel für die Verlosung sollten spätestens am 24. September bis 15 Uhr dort abgegeben werden. Anschließend erfolgt die Prüfung durch den RID-Richter. Die Bekanntgabe, ob es ein Weltrekord geworden ist und wie die Gewinner lauten soll gegen 15.45 Uhr erfolgen.

red

