Gifhorns Landtagskandidatinnen und -kandidaten ganz privat

Gifhorn. Was regt die Politikerinnen und Politiker aus dem Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg auf? Wen würden sie gern mal treffen? Ein persönlicher Steckbrief

Am Sonntag, 9. Oktober, ist Landtagswahl. Im Landkreis Gifhorn treten insgesamt 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Wahlkreise Gifhorn-Süd und Gifhorn-Nord/Wolfsburg an. Wir wollen mehr über sie erfahren. Persönliches – abseits politischer Ambitionen. Heute lesen Sie die Steckbriefe der sieben Politikerinnen und Politiker, die für den Wahlkreis Gifhorn-Nord in den Landtag wollen.

Lesen Sie hier die Steckbriefe der Kandidaten aus dem Wahlkreis Gifhorn-Süd

Lena-Sophie Laue (CDU):

Lena-Sophie Laue wohnt in Ummern und ist Verwaltungsbetriebswirtin. Die 25-Jährige ist seit 2016 Christdemokratin und Mitglied des Gemeinderates Ummern, ist Beisitzerin im CDU-Ortsverband Groß Oesingen-Ummern sowie im CDU-Kreisvorstand. Zudem sitzt sie dem Gemeindeverband Wesendorf vor und ist Geschäftsführerin der Jungen Union im Kreisverband Gifhorn sowie Bezirksgeschäftsführerin der Jungen Union im Bezirksverband Lüneburg. Sie belegt den 30. Listenplatz.

Laue ist ledig und mag Kochen, Backen, Fahrrad fahren und Freunde treffen. Ihr Lieblingsbuch ist „Das Leben ist zu kurz für später“, ihr Lieblingsfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Ihr größter Wunsch für Gifhorn wäre „unter anderem eine gute Betreuung unserer Kleinsten, zukunftsfeste Arbeitsplätze für unsere Arbeitnehmer, zukunftsfähige Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe mit Zukunft, Attraktivität für das Ehrenamt, eine gute Ärzteversorgung und ein Heimathafen für die Senioren in unserer Gesellschaft“ – um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Unpünktlichkeit.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Zuverlässig, fürsorglich, konstruktiv.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal persönlichen treffen – und warum? Ina Müller. Sie hat einen tollen norddeutschen Charakter.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Die Entscheidung, beim Gewohnten zu bleiben. Man sollte viel öfter neue Sachen ausprobieren: Anderes Essen oder neue Urlaubsziele

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: Smartphone, Aufbewahrungsboxen, Kaffee.





Kirsikka Lansmann (SPD):

Die 35-jährige Kirsikka Lansmann ist von Beruf Onlinemarketing-Managerin und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Ehra-Lessien. Für die SPD, der sie seit 2021 angehört, sitzt sie im Gemeinderat Ehra-Lessien und ist auch Fraktionsvorsitzende der SPD Ehra-Lessien. Sie engagiert sich im Arbeitskreis Spielplatz. Ihr Listenplatz hat die Nummer 20. Zu ihren Hobbies zählen Yoga, Lesen und Kochen. Lansmann ist großer Fan der „Harry-Potter“-Bücher und liebt den Film „Ziemlich beste Freunde“.

Chancengleichheit für alle Kinder – egal, aus welchem Elternhaus sie stammen – ist Lansmann für den Kreis Gifhorn ein wichtiges Anliegen.

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Wenn andere Personen einem nicht zuhören und ausreden lassen.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Fröhlich, einfühlsam, gesellig.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal persönlichen treffen – und warum? Carolin Kebekus. Ich mag ihren spitzen Humor und wie sie die Rolle der Frauen in der Gesellschaft thematisiert. Bei einem gemeinsamen Treffen würden wir beide bestimmt viel lachen und besprechen, wie wir die Gleichberechtigung von Frauen weiter voranbringen können.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Dass ich erst recht spät politisch aktiv geworden bin, denn sonst hätte ich schon früher verschiedene Themen mitgestalten und positiv verändern können.

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: Meine Familie, gutes Essen und Gesundheit.

Christian Schroeder (Bündnis 90/Die Grünen):

Der 46-jährige Gastronom Christian Schroeder ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Wittinger Ortsteil Rade. Sein Listenplatz ist die Nummer 26. Schroeder ist unter anderem Fraktionsvorsitzer von Bündnis90/Die Grünen im Gifhorner Kreistag. Schoeder fährt gern Rad oder kümmert sich um die Streuobstwiese in Rade. Am liebsten hat er „Das Mädchen im roten Mantel“ gelesen, der Film „Ab durch die Hecke“ hat es ihm besonders angetan. Für den Kreis Gifhorn hofft er, „dass wir irgendwann einmal mit einer modernen Regionalbahn von Celle über Hankensbüttel und Wittingen, über Brome bis nach Wolfsburg fahren können.“

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Egoismus und Rassismus.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Direkt, authentisch und zupackend.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal persönlichen treffen – und warum? Udo Lindenberg. Er ist sehr direkt, zupackend und ich würde gerne herausfinden, ob er auch authentisch ist.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Ich bereue keine Entscheidung, denn auch falsche Entscheidungen haben mich dort hin geführt, wo ich heute bin - und dort bin ich gerne!

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten: Ich liebe die Freiheit.

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD):

Der 57 Jahre alte Gifhorner Stefan Marzischewski-Drewes arbeitet als Leitender Arzt im MVZ und ist Facharzt für Radiologie und Allgemeinmedizin. Für die AfD, der er seit 2015 angehört, ist er Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Kreistag sowie Kreisvorsitzender. Zudem ist er Bundeskonventsdelegierter und Besitzer im Landesvorstand Niedersachsen. Für die AfD steht er auf Listenplatz Nummer 1. Marzischewski-Drewes ist geschieden, liebt Fußball, Gartenarbeit und Lesen. Verschlungen hat er vor allem „Am Anfang war der Wasserstoff“, sein Lieblingsfilm ist „Highlander“. Sein größer Wunsch für den Landkreis Gifhorn wäre, dass die Kinderarmut sinkt.

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Gleichgültigkeit von Menschen.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Offen, zielstrebig, fleißig.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal persönlichen treffen – und warum? Otto Rehagel. Da ich selbst jahrelang Fußballtrainer war, würde ich mich mit ihm gerne darüber austauschen, wie man unterschiedliche Teams jahrelang erfolgreich führt.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Ich hätte gerne mehr Kinder gehabt.

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: Radio, Liebe, Tageszeitung.



Harald Finzer (Die Basis):

Harald Finzer wohnt in Wolfsburg und ist Angestellter. Der 35-Jährige ist für Die Basis Schriftführer im Kreisverband Gifhorn. Finzer ist verheiratet und hat drei Kinder. Er verbringt gerne Zeit mit der Familie oder in der Natur, mag Sport sowie nachhaltige und gesunde Ernährung. Sein Lieblingsbuch ist „Die Macht deines Unterbewusstseins“ von Dr. Joseph Murphy.

Seinen Wunsch für den Kreis Gifhorn formuliert er so: „Die aktuelle politische Willensbildung hat in den letzten Jahren (mehr denn je) einen Keil in unserer Gesellschaft getrieben. Daher ist es mein Ziel, ein Bewusstsein zu schaffen, welches erkennt, dass wir nur mit einem Wertewandel und dem gemeinsamen Mitwirken der Bürger an der politischen Willensbildung eine gesunde Gesellschaft/Kultur am Leben halten können.

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Mit der fehlenden Transparenz und der fehlenden Toleranz der aktuellen parteipolitischen Arbeit sowie die damit entstehende Ausgrenzung von Menschen mit einer anderen Wahrnehmung.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Integrität, Teamfähigkeit, Fähigkeit zur Konfliktbewältigung.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal persönlichen treffen – und warum? Ich hege kein Interesse, einen „Promi“ zu treffen. Bodenständige, disziplinierte und integre Menschen mit differenzierten Ansichten und weitreichender Lebenserfahrung inspirieren mich.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Sicherlich gibt es Entscheidungen, welche ich bei zweiter Gelegenheit anders treffen würde. Wir Menschen reifen/lernen an/von unseren getroffenen Entscheidungen. Besonders Fehlentscheidungen fördern unseren Lernprozess und stärken unseren Erfahrungsschatz.

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: Materielle Dinge sind nicht unverzichtbar. Auf Zeit mit der Familie, gesunde Ernährung und Zeit zur Regeneration der inneren Ruhe möchte ich nicht verzichten.



Helge Gülzau (FDP):

Helge Gülzau lebt in Wittingen, studiert Politikwissenschaft im Master und arbeitet als Referent für Kampagne & Kommunikation. Der 26-Jährige gehört seit 2017 der Freien Demokratischen Partei an. Er ist Mitglied im Stadtrat Wittingen, sitzt in den Fachausschüssen für Kinder, Jugend, Senioren und Integration, für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung sowie für Schule. Gülzau ist zudem Ortsvorsteher im Ortsteil Hagen und stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Niedersachsen.

Der Wittinger belegt den 41. Listenplatz. Der FDP-Kandidat ist ledig, steckt seine Freizeit ins Ehrenamt. Dazu gehört nicht nur die Politik, sondern auch sein Engagement in der Niedersächsischen Landjugend, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schützenverein seines Heimatdorfes. Gülzau mag „Robinson Crusoe“ und den Film „Braveheart“.

Sein größer Wunsch: „Wenn wir nicht wollen, dass der ländliche Raum weiter abgehängt wird, muss die Politik endlich die richtigen Weichenstellungen setzen. Gleichzeitig bleibt auch die Stadt Wolfsburg hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurück und hinkt anderen Großstädten hinterher. Hierbei spielen insbesondere Fragen der Mobilität und Infrastruktur sowie die Digitalisierung und die Begleitung des Strukturwandels und der wirtschaftlichen Transformation eine zentrale Rolle.“

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Unzuverlässigkeit, zu viel Bürokratie, fehlendem Pragmatismus.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Fröhlich, offen, optimistisch.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne mal treffen – und warum? Günther Jauch, weil er nach Jahrzehnten bei „Wer wird Millionär“ bestimmt viele interessante Dinge weiß.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Bisher glücklicherweise keine. Grundsätzlich denke ich, dass man für sein Fehlverhalten stets gerade stehen muss. Fehler sind menschlich, man muss nur aus ihnen lernen und an ihnen wachsen.

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: die Menschen, die ich liebe, meine Freiheit und Unabhängigkeit, meine Freude und Fröhlichkeit.

Nicoline Rohweder (Die Linke):

Nicoline Rohweder ist 34 Jahre alt und Berufsschullehrerin. Sie arbeitet in Brome und ist seit 2015 Mitglied der Linken. Für die Fraktion fungiert sie als Vorsitzende vom Kreisverband Gifhorn. Die Mutter einer Tochter liest gern und geht spazieren. Eines ihrer Lieblingsbücher ist „Untenrum frei“ von Margarete Stokowski. Lieblingsfilm: „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen.“

Für den Landkreis Gifhorn wünscht sie sich ausreichend Kita- und Krippenplätze, ausgestattet mit gut qualifiziertem Personal, bedarfsgerechten Betreuungszeiten, kleinen Kindergruppen und ausreichend Zeit, um Bindungs- und Bildungsprozesse zu fördern. Das wäre wichtig für die Planungssicherheit der Eltern und eine kindgerechte Betreuung des Nachwuchses.

Mit was kann man Sie so richtig in Rage bringen? Indem man die Ängste und Sorgen von Menschen mit geringem Einkommen ignoriert und Politik für Konzerne und Aktionäre macht, anstatt die Daseinsfürsorge für die BürgerInnen vor Ort zu sichern.

Ihre Persönlichkeit in drei Worten: Willensstark, empathisch, begeisterungsfähig.

Welchen Promi (nicht politischer Natur) würden Sie gerne malpersönlichen treffen – und warum? Mich begeistern Menschen, die sich engagieren und für die Idee einer besseren Welt kämpfen und dafür auch Widrigkeiten in Kauf nehmen, zum Beispiel UmweltaktivistInnen. Ansonsten würde ich mich auch gerne mal mit Till Lindemann über seine Musik unterhalten.

Welche Entscheidung bereuen Sie? Mich nicht für die Landesliste aufgestellt zu haben, denn der Wahlkampf hat mir große Freude bereitet und ich konnte viel Neues lernen in dieser aufregenden Zeit.

Auf diese drei Dinge würden Sie nie verzichten wollen: Meine Familie, fachliche Streitgespräche, meine Wohnung.

