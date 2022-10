Gifhorn. Die Polizei in Gifhorn hat am Donnerstagabend der letzten Woche vier Männer festgenommen. Zuvor stahlen die Männer Artikel aus mehreren Supermärkten.

Die Gifhorner Polizei hat vier Mitglieder einer Diebstahl-Bande gefasst. Sie hatten zuvor Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus Supermärkten in Gifhorn gestohlen (Symbolbild).

Polizei Gifhorn Bandendiebstahl in Gifhorns Supermärkten – Festnahmen

Vier Männer hat die Polizei Gifhorn vergangenen Donnerstag wegen eines Ladendiebstahls festgenommen. Sie waren Teil einer Diebstahl-Bande, die sich in Gifhorn aufhielt, um Straftaten zu begehen, heißt es in einer Mitteilung der Gifhorner Beamten. Nachdem eine Polizeidienststelle aus Hessen Hinweise und Beschreibungen zu den Tätern geliefert hatte, konnte die Bande gefasst werden.

Bereits vor den Hinweisen beging die Bande einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Ein Mann stahl Rasierklingen für mehrere hundert Euro. Die Angestellten des Marktes verfolgten den Mann kurz. Dieser entkam jedoch.

Ermittlungen der Polizei treffen ins Schwarze – Vier Verdächtige festgenommen

In der Gifhorner Fußgängerzone kam es in einem Drogeriemarkt eine halbe Stunde später zu einem weiteren Diebstahl. Beamte der Polizei Gifhorn erkannten den Täter allerdings in der Nähe des Marktes aufgrund von Täterbeschreibungen. Der Dieb flüchtete , doch die Polizei konnte den Mann nach kurzer Verfolgung festnehmen. Zuvor hatte er im Markt Kosmetikartikel gestohlen.

Die Polizei ermittelte nun. Die Hinweise verdichteten sich darauf, dass sich ein weiteres Mitglied der Gruppierung in einem Markt am Eyßelheideweg aufhalten würde. Zwei Gifhorner Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin im Markt fest. Der Verdächtige trug eine Tüte mit sich, in der sich diverse Packungen mit Rasierklingen aus dem Markt befanden.

Wiederum andere Beamte stoppten am frühen Donnerstagabend in Meine einen Ford, in dem zwei Männer saßen. Im Fahrzeug fanden die Polizisten Diebesgut von den vorherigen Taten und Bekleidung. Diese gehörte den zwei schon zuvor festgenommenen Bandenmitgliedern. Die zwei Männer aus dem Auto wurden auch festgenommen.

15, 16 und 17 Jahre – Zweifel am Alter der Täter

Es wurden nun zwei Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Ermittlungen richten sich gegen vier Männer im Alter von 15, 16, 17 und 35 Jahren nach fünf Diebstählen im Landkreis Peine und Landkreis Gifhorn. Die Polizei zweifelt jedoch am Alter der vermeintlich jugendlichen Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte am Freitag für die Männer vor dem Amtsgericht Gifhorn die Untersuchungshaft. Das Amtsgericht nahm diesen Antrag an. Das Ermittlungsverfahren führt nun der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Die Leitung der Ermittlungen übernimmt die Staatsanwaltschaft in Hildesheim.

red

