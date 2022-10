Meinersen. Ein hoher Sachschaden ist das Resultat eines Einbruchs in eine Sporthalle in Meinersen. Unbekannte sprühten Graffiti und zerstörten Gebäudeteile.

Nach Randale in der Sporthalle des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Randale in Meinersen Unbekannte randalieren an Schule im Kreis Gifhorn

Unbekannte haben an und in der Sporthalle des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen randaliert und dabei einen hohen Schaden angerichtet. Laut Polizei ereigneten sich die Taten in der Woche zwischen dem 14. und 20. Oktober.

Die Unbekannten sprühten laut Polizei großflächig Graffiti auf die Außenwände und Türen der Halle. Zudem gelangten die Täter auf das Dach, wo Wand- und Dachfenster eingeschmissen wurden. Zudem wurden die Abdeckungen von Abluftrohren entfernt und Blitzableiter von den Wänden gerissen und verbogen.

Umkleidekabinen in Sporthalle in Meinersen verdreckt

Durch eine laut Polizei vermutlich offenstehende Tür gelangten die Randalierer auch in die Umkleidekabinen der Sporthalle, die sie verdreckten. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Meinersen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder Tätern machen kann wird gebeten unter der Telefonnummer 05372 9785-0 zu melden.

red

