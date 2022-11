Betrunkener Motorroller-Fahrer im Landkreis Gifhorn erwischt

Einen 55-Jährigen auf einem Motorroller in der Ortschaft Plastau stoppte die Polizei Wittingen am Samstag, 12. November, gegen 19.22 Uhr. Hier gab der 55-Jährige Fahrzeugführer an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten laut Meldung zudem Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, heißt es. Der 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Betrunkener Autofahrer in der Benitzer Straße in Radenbeck

Am Sonntag, 13. November, gegen 1.45 Uhr führte die Polizei Wittingen eine Verkehrskontrolle bei einem 49-Jährigen durch. Den Fahrzeugführer stoppten die Polizeibeamten in seinem Skoda in der Benitzer Straße in Radenbeck, heißt es.

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten laut Angaben der Polizei Alkoholgeruch fest und führten beim Fahrzeugführer einen Alkoholtest durch. Dieser habe einen Wert von 1,26 Promille ergeben. Dem 49-Jährigen sei daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden.

VW-Polo-Fahrer ist alkoholisiert unterwegs

Kurz nach der festgestellten Trunkenheitsfahrt in Radenbeck kontrollierten Polizeibeamte in Hankensbüttel einen 24-Jährigen in seinem VW Polo, so die Polizei. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen und führten bei dem 24-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, heißt es weiter. Der mobile Alcomat habe vor Ort einen Wert von 1,05 Promille ergeben.

Zum Zwecke einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung sei der Fahrzeugführer zur Dienststelle nach Gifhorn gebracht worden. Dort sei eine erneute Messung des Atemalkoholwerts durchgeführt wurde. Die Messung ergab schlussendlich einen Wert von 0,94 Promille, so die Polizei. Den Fahrzeugführer erwartet nun laut Meldung ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verbunden mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot.

22-Jähriger im Landkreis Gifhorn mit 1,27 Promille unterwegs

Ebenfalls am Sonntag, 13. November, gegen 8 Uhr führte die Polizei Gifhorn eine Verkehrskontrolle bei einem 22-Jährigen durch. Dieser wurde mit seinem VW Polo in der Nordhoffstraße in Gifhorn gestoppt,so die Polizei. Hier konnten die eingesetzten Beamten laut Polizei Atemalkoholgeruch wahrnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,27 Promille ergeben. Dem 22-Jährigen sei eine Blutprobe im Klinikum entnommen worden. Er müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

