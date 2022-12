Mülltonne im Kreis Gifhorn brennt

In Wittingen im Kreis Gifhorn löschte die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag eine brennende Mülltonne. (Symbolbild)

Eine brennende Mülltonne im Kreis Gifhorn hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Gegen 2.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einem Gebäude in der Achterstraße in der Kleinstadt Wittingen alarmiert, teilt die Feuerwehr mit. Was genau brannte, habe der Anrufer nicht weiter spezifizieren können. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass nicht das Gebäude selbst Feuer gefangen hatte, sondern lediglich eine Mülltonne auf dem Grundstück in Flammen stand. Etwa eine halbe Stunde nach Eintreffen hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht und beendeten ihren Einsatz, informiert ein Sprecher der Feuerwehr weiter. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.



