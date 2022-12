Die Katze Puschel sucht ein neues Zuhause, da ihr Frauchen gestorben ist. Momentan zieht sie sich sehr zurück. Deswegen wird sie von Besuchern und möglichen Adoptanten nicht gesehen. Puschel braucht ein ruhiges Zuhause bei älteren Menschen, die ihr mit viel Geduld und Empathie begegnen und ihr die Zeit lassen, die sie braucht. In ihrem alten Zuhause durfte Puschel Freigang genießen – es wäre schön, wenn sie das in ihrem neuen Zuhause auch dürfte. Bei ernsthaftem Interesse freut sich das Tierheim Gifhorn über einen Anruf unter (05374)4434 oder eine Mail an info@tierschutzgifhorn.de.

