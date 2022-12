Räuber entreißt Gifhorner Rentnerin die Handtasche

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend eine Rentnerin in Gifhorn überfallen und ihr die Handtasche geraubt. (Symbolbild)

Raubüberfall auf offener Straße mitten in Gifhorn. Ein Unbekannter hat laut Polizei am Freitagabend einer Rentnerin die Handtasche entrissen und das Opfer dabei verletzt. Die ältere Gifhornerin ging gegen 18.30 Uhr vom Schillerplatz durch die Rotstraße in Richtung Celler Straße. In der Rotstraße griff der Mann die Seniorin unvermittelt an und bemächtigte sich der Tasche. Welche Wertsachen sich darin befanden, teilt das Revier vorerst nicht mit.

Das geschah direkt nach dem Überfall

Mit der geraubten Tasche in der Hand rannte der Täter in Richtung Schillerplatz, vielleicht auch in den den Uhlandweg, eine Fußwegverbindung von dort zur Goethestraße.

Eine Zeugin eilte der geschockten Rentnerin zu Hilfe. Gemeinsam alarmierten sie die Polizei, die sofort zum Tatort eilte. Die spontan eingeleitete Fahndung verlief indes vorerst ergebnislos. Daher, so ein Polizeisprecher, werde jetzt gezielt weiter ermittelt.

So sah der Täter aus

Diese Täterbeschreibung gibt die Polizeiinspektion dazu heraus: Der junge Mann sei etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur. Bekleidet war er mit einer Jacke mit Kapuze. Sein Gesicht war von einer hellen FFP-2-Maske verdeckt.

Das ist für die Polizei jetzt wichtig

Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich Schillerplatz, Uhlandweg und Rotstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Inspektion entgegen unter Ruf (05371) 980215.

