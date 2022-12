Streifenpolizisten stoppen Alkoholfahrer im Kreis Gifhorn

Wesendorf. Im kreis Gifhorn stoppte die Polizei am Samstagmorgen einen Alkoholfahrer. Aufgefallen war der Mann aufgrund seines ruckartigen Bremsens.

Polizisten aus Gifhorn stoppten am Samstagmorgen einen Alkoholfahrer. (Symbolbild)

Während einer Streifenfahrt in Wesendorf sind zwei Beamte der Polizei Gifhorn am frühen Samstagmorgen im Gartenweg wurden sie auf einen Pkw aufmerksam geworden. Dessen Fahrer hatte ruckartig gebremst, sodass die Beamten wendeten und die Verfolgung aufnahmen, um den Fahrer zu kontrollieren, informiert die Polizei.

Eine Atemalkoholkontrolle des 52-jährigen Fahrzeugführers ergab einen Wert von 1,23 Promille. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Außerdem ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an und stellten seinen Führerschein wurde sicher. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Beamten zudem heraus, dass das benutzte Fahrzeug nicht mehr über einen erforderlichen Versicherungsschutz verfügte.

Unbekannte brechen in Wittinger Häuser ein

Über gleich zwei Einbrüche in Wittingen hat die Polizei vergangene Woche Kenntnis erlangt. Im Zeitraum von 17. November bis 2. Dezember verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Wintergarten eines Wohnhauses an der Straße „In den Heuwiesen“. Durch Aufhebeln einer weiteren Tür gelangten sie ins Innere. Dort wurden die Räume durchsucht. Unter der Mitnahme von Schmuck und Wertgegenständen verließen die Täter den Ort anschließend unerkannt.

Der zweite Tatort liegt in Glüsingen, dort drangen die Täter gewaltsam in ein Haus ein und entwendeten daraus Antiquitäten. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, und Freitagmorgen, 9.30 Uhr. Auch hier entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu beiden Taten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter (05371) 9800 entgegengenommen.

red

