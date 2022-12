Die Gifhorner Band Brenner feiert „brennende“ Weihnachten

Gifhorn. Im Gifhorner Kultbahnhof steigt am 17. Dezember ab 20 Uhr die Reise durch die Schlagergeschichte.

Brenner laden zur Show „Brennende Weihnacht“ in den Gifhorner Kultbahnhof ein. Feiern ohne Reue heißt das Motto am 17. Dezember um 20 Uhr. Für Martin Goldenbaum, Kopf und Herz der Band Brenner, ist das neue Album, das zweite, ein ganz besonderes Album. Denn für den gebürtigen Mecklenburger und heutigen Wahlberliner schließen sich damit gleich mehrere Kreise. Es sind Songs, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben ziehen.

Als Brenner 2019 an den Start gingen, waren sie zweifelsohne Deutschlands älteste Newcomerband. Ein absoluter Vorteil, wie sich schnell herausstellen sollte. Denn die Band aus vier gestandenen Musikern nutzt ihre jahrelangen Erfahrungen – gepaart mit musikalischem Handwerk und der Gabe, emotionalen Tiefgang zu zulassen. Seitdem befindet sich Brenner auf der Ü̈berholspur.

Und nun meldet sich der charismatische Vierer mit einem zweiten Album zurück! „Dreh auf bis Anschlag, volles Brett, da geht noch was, der Sound ist fett!“ Ein Neuanfang also? Mitnichten, denn die ungebremste Leidenschaft, das Faible fü̈r geradlinigen Rock, die schmissigen Hooks sowie die unkonventionelle Herangehensweise sind nach wie vor auf der Habenseite von Brenner zu finden. Es handelt sich vielmehr um einen Riesenschritt in die richtige Richtung. Sänger und Gitarrist Martin Goldenbaum und seine Männer liefern ein komplettes Album Rockschlager. Es ist eine Verneigung vor einem seit Jahrzehnten gefeierten Genre.

Es wird eine fulminante Reise durch die Schlagergeschichte – von den frühen Siebzigern bis ins Hier und Jetzt. Ein echtes Gute-Laune-Pfund mit einem durchweg positiven Lebensgefü̈hl. Zwar sind die Brenner-Versionen allesamt mitsing- und partyfreundlich sowie mitunter von fantastischen Gitarrensoli geprägt, doch die Band begegnet den Originalen auf Augenhöhe, heißt es in der Pressemitteilung.

red

