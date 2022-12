Gifhorn. An der Hamburger Straße in Gifhorn ist es Ende November zu einem Zusammenprall zwischen Auto und Fußgängerin gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 29. November ist eine 17-Jährige von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Unfall in Gifhorn: 17-Jährige wird angefahren

In Gifhorn ist am 29. November eine 17-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Den Polizei-Angaben zufolge wollte die Jugendliche gegen 7.30 Uhr die Hamburger Straße in Höhe der Straße Zur Laage überqueren. Zur selben Zeit wollte ein dunkles Auto vom anliegenden Tankstellengebäude auf die Straße auffahren.

„Der Fahrzeugführer gab der Frau bei Blickkontakt ein Handzeichen, fuhr jedoch selbst an, sodass es zum Unfall kam“, berichtet Gifhorns Polizei. Anschließend folgte ein kurzer Wortwechsel, bei dem sich der Autofahrer „knapp entschuldigte“ und den Unfallort unerlaubt verließ.

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise zum Hergang und dem Pkw oder dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 aufgenommen.

red

