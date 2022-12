Unfall bei Wedelheine: Zwei Menschen kommen ins Krankenhaus

Wedelheine. Auf der Landesstraße 321 in der Gemeinde Meine sind am Dienstag zwei Autos kollidiert. Eine Frau und ein Mann verletzten sich, berichtet die Polizei.

Zwei Auto-Insassen haben sich am Dienstag bei einem Unfall nahe Wedelheine im Landkreis Gifhorn verletzt – sie kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 321 bei Wedelheine sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei Meine wollte eine 25-jährige Autofahrerin gegen 6.45 Uhr morgens von der Landesstraße nach links auf die K60 in Richtung Wedesbüttel abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 30-Jährigen, der auf der L321 in Richtung Allenbüttel fuhr.

Sowohl die 25-Jährige als auch der 30-Jährige wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei ungefähr 14.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de