Landkreis Gifhorn: Drei Mal Geldbörsen in Supermärkten gestohlen

Gifhorn. Drei Anzeigen sind am Dienstag bei der Polizei eingegangen. Gestohlen wurde in zwei Supermärkten in Gifhorn und Meinersen. Die Beamten haben Tipps.

Drei Diebstähle von Geldbörsen sind am Dienstag bei der Polizei angezeigt worden. Die Taten ereigneten sich am gleichen Tag in Supermärkten in Gifhorn und Meinersen. Wie die Gifhorner Polizei ausführt, wurde einer 82-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen – diese hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Bei einer 63-Jährigen stahlen die Unbekannten die Geldbörse aus der am Wagen hängenden Handtasche. Einem 67-Jährigen wiederum wurde die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. „Die unbekannten Täte erbeuteten so Bargeld im Wert von über 700 Euro“, erklärt die Polizei.

„Ältere Menschen gehören zur Zielgruppe der Täterinnen und Täter.“ Die Gifhorner Polizei gibt angesichts der jüngsten Diebstähle einige Tipps:

Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss: So kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden.

