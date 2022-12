Erstauflage des Buches „Zlotow-Flatow, 1370 – 2020“ erschienen

Die Vertretung der Flatower, die seit 1955 auf eine langjährige und erfolgreiche Patenschaft des Landkreises Gifhorn zurückblicken kann, hat bei einer Tagung in Gifhorn die Weichen für das Jahr 2023 gestellt. Coronabedingt waren zurückliegend viele Aktivitäten abgesagt worden, doch für 2023 sind neue Ziele ins Auge gefasst worden, heißt es in einer Erklärung des Landkreises Gifhorn.

Der Flatow-Pokal für Jugendmannschaften aus dem Kreis Gifhorn soll im Februar in einem Turnier abgeschlossen werden. Ein Besuch und Turnier mit den Flatower Fußballern, heute polnisch Zlotow, solle nunmehr umgesetzt werden. Auch beim Gifhorner Schützenfest wollen sich die Flatower Schützen wieder mit beteiligen und einen neuen Flatow-Pokal für die Gifhorner Schützen spenden.

Ende April soll die 20-jährige Partnerschaft in Gifhorn gefeiert werden

Mit Interesse erwarte man auch die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Gifhorn und dem heutigen Landkreis Zlotow (ehemals Flatow), die für Ende April in Gifhorn terminiert sind. Das traditionelle Flatower Heimattreffen, das 2021 ausfallen musste, soll nun Anfang September 2023 in Gifhorn wieder stattfinden, erklärt der Landkreis weiter.

Rolf-Peter Wachholz überreicht deutsche Erstausgabe an Landrat Tobias Heilmann

Der Vorsitzende der Flatower, Rolf-Peter Wachholz, überreichte dem Gifhorner Landrat Tobias Heilmann die Erstauflage der deutschen Ausgabe des Bandes „Zlotow-Flatow, 1370 – 2020“ zum 650-jährigen Jubiläum der Stadt Flatow. Wachholz dankte dem Landkreis Gifhorn und der Stiftung Landkreis Gifhorn für die Unterstützung bei der Umsetzung des Vorhabens. Die Verwaltung aus Flatow/Zlotow, die den Band in polnischer Sprache in Auftrag gegeben hatte, reagierte positiv auf eine Anfrage des Heimatkreises Flatow. Ein vom Heimatkreisvorsitzenden Wachholz und Landrat Heilmann gemeinsam verfasstes Vorwort führt in das erweiterte Werk ein. Die textliche und bildliche Darstellung von Patenschaft und Partnerschaft sowie Chronologie seit 1945 mit den Heimattreffen in Gifhorn runden den Band mit über 600 Seiten ab, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises Gifhorn.

Das Buch ,,Zlotow-Flatow, 1370 - 2020’’ ist für 35 Euro erhältlich

„Zlotow-Flatow, 1370 – 2020“ ist über den Heimatkreis Flatow für 35 Euro zuzüglich Porto und Verpackung bei Frank-Rainer Seelert unter (04241)970359 oder per Mail an frank-seelert@t-online.de erhältlich.

red

