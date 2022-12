Neue Geschichten aus der Geschichte des Landkreises Gifhorn

Gifhorn. Das historische Jahrbuch für 2023 erinnert an die Gründung der Gifhorner Glashütte vor 150 Jahren. Auch das Thema Inflation spielt eine Rolle.

Es sei wichtig, sich „auf die Wurzeln unserer Region“ zu besinnen und „sich damit in positiver Weise auseinanderzusetzen“, schreibt Landrat Tobias Heilmann im Vorwort zum neuen Band der Reihe „1885 – Geschichten aus der Geschichte des Landkreises Gifhorn“. Heilmann ist Herausgeber dieser vor zwei Jahren etablierten Reihe, die an den traditionsreichen Kreiskalender anknüpft, sich aber auf historische Themen beschränkt.

Gründung der Gifhorner Glashütte vor 150 Jahren

Das historische Jahrbuch für 2023 erinnert beispielsweise an die Gründung der Gifhorner Glashütte vor 150 Jahren. Die Firmengeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen wird ebenso erzählt wie viele weitere spannende Geschichten. Wer sie liest, wird feststellen, dass sich ein Ereignis des Jahres 1923 wie ein roter Faden durch dieses Buch zieht. Die Hyperinflation brachte nicht nur die Glashütte in wirtschaftliche Schwierigkeiten, sondern auch Stiftungen und Vereine. 100 Jahre später ist das Thema Inflation wieder aktuell, wenn auch weniger dramatisch als damals.

Die in dem Buch behandelte Zeitspanne reicht vom Mittelalter bis in die 1970er Jahre. Dass der Blick in die Geschichte durchaus auch für Heiterkeit sorgen kann, beweist der Beitrag „Leiterakrobatik vor dem Schlafzimmerfenster“ von Dr. Henning Tribian über alte Pfingstbräuche im Isenhagener Land. Zum Schmunzeln sind auch viele der plattdeutsche Anekdoten von Ilse Oertel und weiteren Autorinnen und Autoren, mit denen Herausgeber und Verlag einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der plattdeutschen Sprache leisten möchten.

Auch jüngere Autoren sind willkommen

Inhaltlich getragen wird das 128 Seiten starke Buch, das nachhaltig und regional hier in der Südheide produziert worden ist, von den Beiträgen engagierter Heimatforscherinnen und Heimatforscher. Herausgeber und Verlag danken den ehrenamtlich tätigen Autorinnen und Autoren für ihre Mitwirkung. Für die Zukunft würden sie sich freuen, wenn sich auch jüngere Autorinnen und Autoren für die Regionalgeschichte begeistern würden und auch aus dem Südkreis Beiträge kämen.

Trotz des heftigen Anstiegs der Papierpreise und Produktionskosten erscheint das Buch (ISBN978-3-944946-20-7) in bewährter Qualität (Hardcover, gebunden mit Fadenheftung) und kostet 12 Euro.

Erhältlich ist es im Buchhandel sowie direkt beim Calluna-Verlag im Kavalierhaus in Gifhorn und online unter www.calluna.media

