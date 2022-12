Unfall im Kreis Gifhorn – Straßensperrung bei Neudorf-Platendorf

Neudorf-Platendorf. Im Kreis Gifhorn kam es bei Neudorf-Platendorf am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Die Dorfstraße wurde am Unfallort beidseitig gesperrt.

Im Kreis Gifhorn kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf der Dorfstraße zwischen Neudorf-Platendorf und der Abzweig nach Wahrenholz im Landkreis Gifhorn gekommen. Infolge dessen sperrten die Einsatzkräfte die Straße in beiden Richtungen. Genauere Informationen zum Unfallhergang und den Unfallfolgen, konnten die Beamten der Polizei Gifhorn am Donnerstagabend nicht preisgeben.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

