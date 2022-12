Lebenshilfe Gifhorn: Neun Teilnehmer bestehen Abschlussprüfung

Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Abschlussprüfung im Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe Gifhorn erfolgreich abgeschlossen. Jede und Jeder von ihnen hat es geschafft, innerhalb von 27 Monaten den beruflichen Werdegang zu bestreiten. „Ich kann es jedes Jahr kaum glauben, dass unsere schöne Zeit schon wieder vorbei ist“, strahlte Nadine Kruck. Sie ist Abteilungsleiterin Berufsbildungsbereich und Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst im Fachbereich „Teilhabe am Arbeitsleben“ der Lebenshilfe Gifhorn.

Wie die Lebenshilfe Gifhorn in einer Pressemitteilung mitteilt, hat die Abschlussprüfung wieder einmal gezeigt, wie hochwertig die Qualifizierung in der Lebenshilfe ist und wie nah die harmonisierten Bildungsrahmenpläne am Arbeitsalltag des jeweiligen Berufsfeldes sind. Gemeinsam mit den Berufsschullehrerinnen und Lehrern aus der BBS 2 in Gifhorn wurden die Abschlussprüfungen abgenommen.

Dass das Angebot der beruflichen Bildung immer individuell angewendet wird, zeigte der Prüfungstag deutlich. Neben Prüfungen in der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung fanden zudem drei externe Prüfungen auf dem Arbeitsmarkt statt, erklärt die Lebenshilfe Gifhorn weiter. Janina Niebuhr, die im Berufsbildungsbereich begleitet, berichtete stolz: „Es ist wieder jedem gelungen, seine individuelle Platzierung in der Berufswelt zu finden.“ Neben mehreren Übernahmen in den Arbeitsbereich der Werkstatt fanden vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Orientierung auf dem Arbeitsmarkt.

Im Januar 2023 veranstaltet die Lebenshilfe Gifhorn einen Informationsabend zum Thema berufliche Bildung. Anmeldungen sind schon jetzt per Mail an nadine.kruck@lebenshilfe-gifhorn.de möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de