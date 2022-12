Rötgesbütteler Feuerwehr beschenkt Kinder zum Nikolaus

Leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter gab es am Nikolaustag bei rund 300 Kindern in der Krippe, dem Kindergarten und der Grundschule in Rötgesbüttel. „Unsere Kameraden überraschten die Kinder wieder mit einer Nikolaustüte, gefüllt mit allerhand tollen Überraschungen“, berichtet Mike Hausmann, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Rötgesbüttel. Im Einsatz waren die erprobten Nikoläuse Matthias Müller und Michael Müller.

Orstbrandmeister: Samtgemeinde Papenteich lehnt Förderantrag ab

Die Kleinsten aus der Krippe und dem Kindergarten durften sich über das Feuerwehr-Maskottchen Grisu aus Plüsch freuen. „Unsere Schulkinder wurden mit einem Buch und einem Schlüsselanhänger von Grisu überrascht“, so Hausmann. Alle Kinder durften sich außerdem über Pflastermäppchen, Obst und natürlich einen Schokoladenweihnachtsmann freuen.

„In diesem Jahr haben wir keine Unterstützung seitens der Samtgemeinde für unsere Nikolausaktion über das für Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung bereitgestellte Ehrenamtsbudget erhalten“, erläutert der Ortsbrandmeister. „Unser diesbezüglich gestellter, umfangreicher Antrag wurde leider abgelehnt.“

Stiftung für Engagement und Ehrenamt als Hauptsponsor

„Da uns die Kinder und vor allem unsere Nachwuchsförderung sehr am Herzen liegen, freuen wir uns umso mehr, dass wir die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt als Hauptsponsor gewinnen konnten“, so Hausmann. Die Stiftung ist seit Juli 2020 eine bundesweit tätige Anlaufstelle zur Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher Engagements und hilft bei der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Ein ganz großes Dankeschön geht ebenfalls an die Firma Metallbau Baumgart aus Rötgesbüttel, das Edeka-Center Ankermann aus Meine und allen fleißigen Helfern, „die uns bei der Umsetzung der Nikolausüberraschung ebenfalls tatkräftig unterstützt haben.“

