Tauchtag im Freibad Edesbüttel

Die 65 Taucher des TC Hibaru Isenbüttel holen ihr Hobby einmal im Jahr an die Wasseroberfläche, um es für neue Interessierte sichtbar zu machen. Beim Tauchtag am Sonntag, 24. Juni, von 11 bis 16 Uhr ist besonders viel zu sehen, kündigt TC-Sprecher Thomas Reimann an....