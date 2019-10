Gasunie verlegt 2021 neue Gasleitung im Kreis Gifhorn

Auf den Kreis Gifhorn kommen 2021 große Einschnitte zu – und zwar in die Landschaft. Denn weil das Volkswagenwerk in Wolfsburg seine Energieversorgung aus Klimaschutzgründen ab 2022 von Steinkohle auf Gas umstellen will, müssen neue, dickere Leitungen verlegt werden: über 29 Kilometer ab Walle quer durch den Kreis Gifhorn. In der Gemeinde Calberlah ist das für den norddeutschen Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie besonders aufwendig,...