16-jähriger Gifhorner starb beim Queren der ICE-Gleise

Ein 16-jähriger Gifhorner ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der ICE-Bahnstrecke Hannover-Berlin ums Leben gekommen. Er hat laut Polizei versucht, gegen 2 Uhr nachts mit seinem Fahrrad die Gleise an einer verbotenen Stelle bei Isenbüttel zu überqueren, und übersah und überhörte dabei eine herannahende Güterlok. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche so schwer verletzt, dass der herbeigerufene Notarzt vor Ort nicht mehr helfen und nur noch den Tod feststellen konnte.

Der Junge überhörte eine Güterlok

Der Jugendliche sei vermutlich auf dem Weg nach Hause gewesen, teilte die Gifhorner Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Dabei versuchte er, die Bahngleise an der Stelle zu queren, an der sich einst der Bahnübergang der Moorstraße befunden hat – also direkt neben der heutigen Überführung.

Bahnstrecke war gesperrt

Die Bahnstrecke wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Es waren unter anderem die Bundespolizei und mit drei Fahrzeugen und zwölf Aktiven die Freiwillige Feuerwehr Isenbüttel im Einsatz – Letztere hat den Unfallort ausgeleuchtet. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden seelsorgerisch betreut.

Erst vor wenigen Wochen hat es einen tödlichen Unfall mit einem Zug bei Isenbüttel gegeben. Damals war eine Frau mit ihrem Auto über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren und von einem Zug erfasst worden. rs/red