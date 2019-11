Unbekannte stehlen einen Rundballen Heu vom Feld in Ribbesbüttel

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende eine Heulage (Rundballen) in Ribbesbüttel gestohlen. Der Tatort liegt an einem Wirtschaftsweg nördlich der Peiner Landstraße, gegenüber der Heerstraße, teilt die Polizei mit. Dort, nur wenige Meter entfernt vom Tierschutzzentrum Ribbesbüttel, befindet sich ein Feld mit gestapelten Heulagen. Laut der 58-jährigen Eigentümerin wurde eine davon zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, gestohlen. Zum Abtransport dürfte der Dieb einen LKW oder einen PKW mit Anhänger benutzt haben. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Heulade geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Isenbüttel unter (05374) 955790 in Verbindung zu setzen.

