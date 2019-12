Wasbütteler bauen Nistkästen gegen Eichenprozessionsspinner

Freie Kost und Logis bekommen wildlebende Vögel in Wasbüttel ab sofort – dafür aber auch einen klaren Auftrag: Sie sollen die Larven des Eichenprozessionsspinners (EPS) dezimieren. Rund 20 Wasbütteler Bürger trafen sich auf Einladung von Bürgermeister Hartmut Jonas und der Ratsmitglieder am Montag zum großangelegten Nistkastenbau in der Werkstatt der Gemeinde am Sportplatz. Jonas hält ein Glas mit schwer erkennbarem Inhalt in die Höhe:...