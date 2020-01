525 Legehennen aus dem Kreis Gifhorn vor dem Tod gerettet

Für den Vollbütteler Verein Stark für Tiere begann das neue Jahr mit einer großen Hennenrettung. Wie Cagla Canidar, zweite Vorsitzende am Mittwoch berichtete, retten rund 30 Helfer aus ganz Deutschland in der Nacht zum Samstag 525 Hennen vor der Tötung retten. Um 3.30 Uhr trafen sich die Helfer an einem Freilandhaltungsbetrieb im Kreis Gifhorn. Mit Schutzanzügen bekleidet begann wenig später die Rettungsaktion der 15 Monate jungen...