Drei Männer beschädigen stationären Blitzer in Isenbüttel

Am Sonntag gegen 3 Uhr beschädigten drei Männer den festinstallierten Blitzer in der Calberlaher Straße in Isenbüttel, meldet die Polizei. Bei ihrer Tatausübung wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Dem Bericht zufolge waren die drei jungen Männer mit schwarzen Jacken bekleidet und hatten...