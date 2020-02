Der SV grün-weiß Calberlah zählt seine Erfolge

Zur Generalversammlung am Sonntag begrüßte der erste Vorsitzende Manfred Heise 83 der 971 Mitglieder. Bürgermeister Thomas Goltermann bestärkte in seinem Grußwort die Bereitschaft der Gemeinde, den Sportverein in seinem Wirken zu unterstützen. Lisa Ahrens berichtete über die Erfolge der Sparte...