Isenbüttel diskutiert über Beratung für Pflegebedürftige

Zurzeit nähmen etwa 3,4 Millionen Menschen in Deutschland Pflegeleistungen in Anspruch – demnächst würden es 5 Millionen sein, stellte Referent Thomas Pfundstein von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz am Mittwoch im Seehotel am Tankumsee in Aussicht. Die Babyboomer gehen in...