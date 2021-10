Anonymer Spender erfreut Tierschutzverein

Ribbesbüttel. Der Wohltäter lässt über Rundschau-Redaktionsleiter Dirk Kühn 10.000 Euro an Vorsitzende und Tierheimleiterin überreichen.

Das Spendenmärchen geht weiter: Der anonyme Spender, der seit Jahren in unserer Region Gutes tut und vielen Menschen einen überraschenden Geldsegen beschert, hat am Montag erneut den Gifhorner Tierschutzverein für seine Unterstützung auserkoren. Er ließ dem Verein über die Redaktion der Gifhorner Rundschau 10.000 Euro zukommen.

„Ich bitte um Verständnis für einen kleinen Überraschungsbesuch“ – so kam Redaktionsleiter Dirk Kühn auf Vorsitzende Andrea Reichstein und Tierheimleiterin Stefanie Söchtig zu. In den Händen hielt er die aufwendig selbst gestaltete Grußkarte des Spenders und die obligatorische „Wundertüte“. Darin ein Umschlag mit den Geldscheinen. Kühn: „Der Mann liest die Zeitung, verfolgt, was im Tierschutz geschieht, und lobt Ihre Arbeit.“

Die beiden waren glücklich überrascht: „Das ist ja Wahnsinn! Wir freuen uns!“, sagte Reichstein. Und Ihre Kollegin Söchtig: „Das ist großartig! Sagen Sie ihm: vielen Dank!“

Finanzielle Unterstützung kann der Verein wie immer gut gebrauchen. „Wir sind mit Katzen schon wieder bis unter das Dach voll“, so die Heimleiterin. Mit 17 Hunden sei auch bei diesen Vierbeinern die Kapazität nahezu erschöpft. Klarer Fall: Das Tierheim braucht mehr Platz!

Und der kann nur durch den geplanten Neubau kommen: Statt 5000 Quadratmeter sollen es dann 7500 bis 10.000 Quadratmeter werden. Die genaue Größe hänge aber noch von den Gesamtkosten ab, so Reichstein. „Vielleicht können wir mit der Spende ja schon mal in die Vorplanung gehen.“ Denkbar sei ein Baustart frühestens Ende 2022.

Das Grundstück ist schon in Aussicht: das Baugebiet „Tierschutzzentrum“ an der Winkler Straße auf Höhe der Klärteiche. Es wäre also eigens für das Tierheim angelegt, somit gäbe es auch keine Probleme mit Nachbarn wegen des Hundegebells. Weitere Vorteile: Das Teichgrundstück zum Gassigehen wäre gleich nebenan und niemand müsste eine viel befahrene Straße mehr überqueren.

Auch konzeptionell soll sich einiges im Tierheim ändern. Reichstein: „Wir wollen bei den Hunden von der Zwingerhaltung weg.“ Besser sei eine Gruppenhaltung in Kleinhäusern. „Wichtig ist auch, dass wir den Tieren eine dauerhafte Rückzugsmöglichkeit bieten“, so Söchtig. Und für die Katzen seien neben größeren Gemeinschafts- auch Mutter-Kind-Räume angedacht. So soll der Stresslevel niedrig gehalten werden.

Von der jüngsten Spende des anonymen Unterstützers hatte der Verein Edelstahlboxen für die Katzenquarantäne angeschafft – die können auf alle Fälle mit umziehen in die neue Station, wenn sie fertig gebaut ist.

