Vorsicht, heiß!

Es ist heiß. Und zwar so heiß, dass es kaum auszuhalten ist. In meiner 31 Grad heißen Dachgeschosswohnung reiße ich abends, sobald ich heim komme, alle Türen und Schrägenfenster auf. Die konnte ich vor allem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur leider nicht auf lassen, da es regnete. Und zwar...