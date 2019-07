Donnerwetter

Nach dem folgenschweren Blitzeinschlag in Ribbesbüttel kommen diese Nachrichten aus Karlsruhe wie gerufen: Der Blitzatlas 2018 des von Siemens betriebenen Blitzinformationsdienstes BLIDS sieht im Landkreis Gifhorn keine Auffälligkeiten und auch keine kritische Entwicklung durch etwaige Folgen des Klimawandels. So lag die Blitzdichte im Kreis bei 0,8 Bodenblitzen je Quadratkilometer. Macht bei 1563 Quadratkilometern 1251 Blitze. Gezählt wird das von bundesweit rund 100 Messstationen, die elektromagnetische Felder erfassen. Deutschlands Blitz-Hauptstadt Schweinfurt bekam satte fünf Blitze pro Quadratkilometer ab. In unserer Nachbarschaft hat Peine ein paar mehr (1,14), der Altmarkkreis noch viel weniger (0,37). Mein Fazit dieser technischen Fleißarbeit: Gifhorns Risiko scheint so begrenzt, dass wir das schaurig-schöne Wetterphänomen weiter mit wohligem Schauer beobachten dürfen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder