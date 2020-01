Goldene 20er Jahre im Kreis Gifhorn?

Vielleicht ist es Ihnen gar nicht bewusst, aber die nun endende Woche ist eine historisch bedeutsame: Sie liegt mit ihrem Anfang noch im 10er-Jahrzehnt und mit ihrer zweiten Hälfte in den 20ern. Hoffentlich den Goldenen!

Das können sie werden, zumindest im Kreis Gifhorn. Denn es gibt einige Anzeichen aus unserer Zeitung dieser Woche, dass sich viele Dinge zum Guten entwickeln könnten. Da sind zum einen die Pläne des Vereins „Hand in Hand für Kinder der Region“. Dessen Vorsitzender Frank Jödicke sagt, sein Team wolle seine Arbeit direkt mit bedürftigen Familien verstärken. Auch die Besucherzahlen des Gifhorner Weihnachtsmarktes schenken Glauben in die Ansagen, dass die Organisatoren den Schlüssel gefunden haben, die Budenburg bei den Gifhornern immer beliebter zu machen. Kleine Details wie die „Wohnstube“ oder die Lesungen münden zwar nicht direkt in einer Steigerung des Verkaufsumsatzes, aber bereichern doch das Herz und steigern die Grundstimmung. Auch die Eisbahn am Rathaus hat wieder einen festen Platz in den Familienkalendern der Gifhorner gefunden.

Diese Woche hatte auch einige Signale für Beständigkeit gesetzt: Der Spendenfluss für die Hospizarbeit reißt nicht ab – Karsten Hoffmanns und Gerhard Sievers Auktion mit Geschenken, die niemand haben wollte, brachte eine dreistellige Summe ein. Und die Partylution, die jährliche Mega-Sause für jugendliche Disco-Fans in der Stadthalle zeigte einmal mehr, dass sie zur festen Instanz in der Stadt geworden ist. Aber auch das scheint zu bleiben: Die Gifhorner lieben Feuerwerke. Entgegen zahlreicher Prognosen, die Menschen würden angesichts des Klimawandels und den Tieren zuliebe zunehmend auf Böller und Raketen verzichten, kauften die Gifhorner Spektakel-Utensilien für Silvester wie gehabt – in manchen Läden vielleicht etwas weniger, dafür in einem anderen umso mehr.

Alles bleibt also, wie es ist? Nein, damit ist sicher nicht zu rechnen. Wie schnell Veränderungen eintreten können – auch äußerst negative – hat eine Familie in Müden gleich am Neujahrsmorgen erfahren müssen: Bei einem Feuer verlor sie ihr Eigenheim im Thielenkamp. Wie gut, dass Hund Jimmy aufgepasst hatte und laut bellend Alarm schlug, als er das Feuer roch, das bereits das Carport erfasst hatte. Er ist ein wahrer Lebensretter. Noch ist die Ursache für den Brand nicht ermittelt – die Polizei startet ihrer Untersuchungen am Montag.

In einem anderen Punkt wünschen wir uns allerdings auch Veränderungen für das neue Jahr: Dass wir das Problem mit dem Eichenprozessionsspinner in den Griff bekommen. Ob die Sprühaktionen des Landkreises von 2019 ausreichen? Zusätzliche Prävention ist jedenfalls nicht schädlich, sagen sich die Wasbütteler und bauen fleißig Nistkästen für die natürlichen Fressfeinde des Nachtfalters: für die Vögel. Vielleicht sollten wir alle zu Säge und Hammer greifen, bevor es zu spät ist.