Erinnern Sie sich an Malcolm Dunbar und seine Spurensuche in Wesendorf? Vor zehn Tagen haben wir über den britschen Musiker, der einst den Wesendorfer Heidekrug rockte, berichtet. Er hat jetzt geschrieben: „Ich kann Ihnen nur dafür danken, dass Sie einen Großteil unserer Zeit in Wesendorf wieder zum Leben erweckt haben.“ Das hat mich sehr gefreut. Der Text erschien am 1. Februar – am ersten Tag, an dem Großbritannien nicht mehr zur EU gehörte. Ich hatte Malcolm geschrieben, dass ich das sehr bedauere. Seine Antwort darauf: „Ich bin zuversichtlich, dass die wunderbare Beziehung, die wir zu Europa und insbesondere zu Deutschland unterhalten, auch für künftige Generationen Bestand haben und gedeihen wird.“ Das hat er sehr schön gesagt, denn was sind schon Abkommen, Mitgliedschaften, Staatenbünde? Wir sind es, die sie mit Leben füllen, die Bekanntschaften machen und Freundschaften schließen. Wie schrieb Malcolm zum Abschied: „Du hast hier einen guten Freund gefunden.“ Dieser Satz hat mich sehr berührt. Ich schicke einen herzlichen Gruß an meinen englischen Freund in der Grafschaft Shropshire!

