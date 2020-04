Verhüllt euch endlich!

Gesichtsmaske, Mundschutz, Spuckebremse und Pipapo – ja, ich weiß, Sie können diese Diskussion schon nicht mehr hören. Geschweige denn lesen. Aber es ist wohl doch noch einmal nötig. Warum tun sich so viele Menschen so schwer damit? Sie sagen: Es bringt doch nichts? Sie glauben, dass Milliarden von Asiaten, Italienern, Franzosen und Spanier einem Irrglauben erlegen sind? Dass alle Nähaktionen von freiwilligen Helfern völlig umsonst waren? Die Wissenschaft ist sich einig: T-Shirt–Reste, Bettwäschefetzen und Schals filtern keine Viren aus der Luft, aber sie bremsen zumindest unsere Puste, so dass sie weniger weit in Richtung anderer Menschen geschleudert werden. Versuchen Sie doch mal, eine Kerze mit einem Stoff vor dem Mund auszupusten – dann merken Sie den Unterschied. Und wenn die Maske nach dem Einkauf durchfeuchtet ist, dann haben sie es wortwörtlich in der Hand, was das alte Bettlaken aufgehalten hat. Also: Schaden kann es jedenfalls nicht! Gifhorns Verkäufer in den kleinen Läden gehen gerade mit gutem, Vorbild voran. Ich wünschte mir, die in den Supermärkten würden nun endlich mal nachziehen, wenn sie wollen, dass ihre Kunden sich auch dazu durchringen.

