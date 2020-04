Wozu Gesichtsmasken noch alles gut sind

Ich will ehrlich sein, liebe Leser. Die Entwicklungen dieser Woche erleichtern uns Journalisten zunehmend die Arbeit, zumindest in einem Detail: Je mehr Menschen wegen Corona einen Mundschutz tragen, desto seltener müssen wir auf Pressefotos Gesichter verpixeln. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Sie Masken tragen sollten. Das Für und Wider zum Thema Atemschutz spiegelte sich quasi in der Berichterstattung der ganzen Woche wieder: Ob bei den Lockerungen für kleinere Geschäfte, bei den Planungen für die Schulneustarts oder bei der Frage, wo man denn jetzt noch schnell solche Teile herbekommt. Selbst Landwirte sollten dieses Jahr überlegen, ob sie nicht stets eine Maske auf dem Traktor aufsetzen – allein als Staubschutz wegen der trockenen Böden. Um das Gruselvirus abzuwehren, haben Gifhorner aber auch noch ganz andere Ideen parat: Im Fotoladen in der Braunschweiger Straße gibt es transparente Gesichtsvisiere zu kaufen, in jedem Baumarkt Rohrisolierungen, wie sie Patrik Troell zum Überstülpen um Einkaufswagengriffe empfiehlt. Für kommende Woche kündigen sich weitere Ratssitzungen an, die dem Beispiel des Gifhorner Stadtrats folgen – mit Abstands- und Maskenpflicht. Auch gut: Hinter Stoff kommen selbst die heftigsten Wortgefechte leicht gedämmt daher.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder