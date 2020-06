Hochwasser des Jahrhunderts?

Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass die Jahrhunderte immer kürzer werden? Ursprünglich waren sie ja mal auf zehn Dekaden angelegt. Nun hören wir in immer kürzeren Abständen von Jahrhunderthochwassern – zuletzt am Samstag, als Teile des Ortes Weyhausen mal wieder mehr mit Atlantis gemein hatten als mit einem Dorf an der Aller. Das jüngste Jahrhundert war im Boldecker Land demnach nur drei Jahre lang. Vielleicht können wir in drei Monaten dann schon die nächste Jahrhundertdürre erwarten … Was ich damit sagen will: Ich denke, von diesen Begriffen der Jahrhundertereignisse sollten wir uns mal verabschieden – spätestens wenn wir sie schon zum dritten Mal in einem Jahrzehnt erleben. Das ist die traurige Realität.

